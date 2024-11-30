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Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:53 Son Güncelleme: 30.11.2024 11:24

GALATASARAY HABERİ: Metehan Baltacı'ya zam geliyor

Okan Buruk ısrarla güvendiği oyuncusunu ilk 11’e monte etti. Sıra geldi sözleşmesini iyileştirmeye... Sezon başındaki tekliflere rağmen bırakmadığı Metehan Baltacı’yı motive eden hocası, hedefine ulaştı. Nelsson’dan formayı alan 22 yaşındaki stoper artık üçlü savunmanın kritik ismi...

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Metehan Baltacı’ya zam geliyor

Yunus Akgün'ü bu sezon ilk 11'in bankosu yapan Okan Buruk, Florya ürünü bir genci daha takıma monte etti: Metehan Baltacı. AZ Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna giren Metehan, savunmayı toparladı ve Galatasaray'da kalıcı olacağını gösterdi. Altyapıdan çıkan 22 yaşındaki stoperine güvenen Okan Buruk, yaz transfer döneminde teklifler alan Metehan Baltacı'yı bırakmamıştı. Süper Lig'e yükselmesini sağladığı Eyüpspor'un geri çağırdığı Metehan ile özel görüşen Buruk, "Ücretinde düzeltme yapacağız. Takımda kalmanı istiyorum. Seni bu sezon oynatacağım" demişti.

Galatasaray'ın hocası, genç futbolcusuna verdiği sözü tuttu. A.Demirspor ve Bodrumspor maçlarına ilk 11 başlayan Metehan, forma rekabetinde Nelsson'un önüne geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 2002 doğumlu Metehan'ın 2.5 milyon TL olan garanti ücretine zam yapmaya hazırlanıyor ve 2026'da bitecek sözleşmesini en az 4 yıl uzatacak.

ALKMAAR MAÇINDA NE YAPTI?
- 45 Dakika
- % 95 Pas İsabeti
- 2 Top Uzaklaştırma
- 4 Pas Arası

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GALATASARAY HABERİ: Metehan Baltacı'ya zam geliyor
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