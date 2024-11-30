İhtiyar delikanlılar

Galatasaray'ın berabere kaldığı, Beşiktaş'ın da yenildiği haftada Türkiye'nin yüzünü Fenerbahçe güldürdü. Slavia Prag'ı son dakikalarda deviren sarı-lacivertli takımı, bu sezon deneyimli oyuncuları sırtında taşıyor.Yıllara meydan okuyan ikili, teknik direktör Mourinho'nun, sahadaki en büyük yardımcıları olurken attıkları gol ve yaptıkları asistlerle gençlere taş çıkarıyorlar.Bu sezon tüm kulvarlarda çıkılan 21 karşılaşmada rakibin kendi kalesine attığı goller hariç fileleri 44 kez havalandıran Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuları Dzeko ve Tadic'ten 29 gollük katkı aldı.