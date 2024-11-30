İstanbulspor, evinde Iğdır FK’yi 4 golle geçti!

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor, evinde Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Cem Özbay ile Mert Bulut üstlendi.
İstanbul temsilcisi, mücadeleyi 4-0 kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Fatih Tultak, 34 ve 87'nci dakikada Emir Kaan Gültekin ve 72'nci dakikada Ethemi kaydetti.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 20 puana yükselirken, Iğdır FK ise 22 puanda kaldı.