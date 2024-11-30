Talisca’ya son derece konsantreyiz!

Ara transferde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, Slavia Prag maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Al-Nassr forması giyen oyuncu için "Bitti-aldık" gibi bir ifade kullanamayacağını belirten Ilıcalı şunları söyledi: "Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız. Avrupa Ligi'nde yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız.