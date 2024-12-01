Arda Turan, Teknik Direktör olarak ilk kez RAMS Park’ta!

Galatasaray altyapısında yetişip, yıllarca sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Arda, futbolculuk kariyerine de yine bu formayla veda etmişti. Şimdi ise teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımlarını Eyüpspor'da atan çalıştırıcı, eski yuvasına konuk olmaya hazırlanıyor.
Maç öncesi RAMS Park tribünlerinde Arda lehine tezahüratlar yapılması ve taraftarların kendisine sevgi gösterilerinde bulunması da muhtemel. Teknik direktör olarak futbol bilgisi ve liderlik özelliklerini ortaya koymaya çalışan Turan, karşılaşmaya ayrı bir anlam yükleyerek sahaya çıkacak.