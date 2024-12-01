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Giriş Tarihi: 1.12.2024 15:20

Arda Turan, Teknik Direktör olarak ilk kez RAMS Park'ta!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, futbolculuk kariyerine başladığı ve efsanesi olduğu Galatasaray'a bu kez teknik direktör olarak rakip oluyor. Eyüpspor’un başında RAMS Park’a çıkacak olan genç teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlar için hem duygusal hem de heyecan verici bir figür olmaya devam ediyor.

Arda Turan, Teknik Direktör olarak ilk kez RAMS Park’ta!

Galatasaray altyapısında yetişip, yıllarca sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten Arda, futbolculuk kariyerine de yine bu formayla veda etmişti. Şimdi ise teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımlarını Eyüpspor'da atan çalıştırıcı, eski yuvasına konuk olmaya hazırlanıyor.

Maç öncesi RAMS Park tribünlerinde Arda lehine tezahüratlar yapılması ve taraftarların kendisine sevgi gösterilerinde bulunması da muhtemel. Teknik direktör olarak futbol bilgisi ve liderlik özelliklerini ortaya koymaya çalışan Turan, karşılaşmaya ayrı bir anlam yükleyerek sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın efsanesi, bu kez Galatasaray'a karşı sahada olacak. Hem sarı-kırmızılı camia hem de Türk futbolseverler için tarihi bir an olması beklenen bu mücadele, futbolun duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serecek.

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Arda Turan, Teknik Direktör olarak ilk kez RAMS Park'ta!
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