Sefer Yılmaz: "Hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor"

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

"MAÇLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, "Öncelikle Rizespor'un galibiyeti tebrik ediyoruz. Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu haftada devam etti. Oyuncum ve hocamız oyun atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken bir de hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum" dedi.