Sakaryaspor nefes aldı

TRENDYOL 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup ederek kendine geldi. Ligde iki karşılaşmadır (1M/1B) kazanamayan yeşil-siyahlılar, 33'te Daniel Avramovski'nin golüyle geriye düştü. İlk yarının sonlarında ise sahneyeSenegalli futbolcu ikinci devrede de etkiliydi. 47'de tekrar fileleri havalandırarak Sakaryaspor'a 3 puanı getirdi. Zirve yarışı veren Boluspor ise büyük yara aldı.3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.