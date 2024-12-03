Sakaryaspor nefes aldı

TRENDYOL 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup ederek kendine geldi. Ligde iki karşılaşmadır (1M/1B) kazanamayan yeşil-siyahlılar, 33'te Daniel Avramovski'nin golüyle geriye düştü. İlk yarının sonlarında ise sahneye Mendy Mamadou çıktı ve skoru eşitledi.
Senegalli futbolcu ikinci devrede de etkiliydi. 47'de tekrar fileleri havalandırarak Sakaryaspor'a 3 puanı getirdi. Zirve yarışı veren Boluspor ise büyük yara aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon dış sahada oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken
3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.