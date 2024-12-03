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Giriş Tarihi: 3.12.2024

Sakaryaspor nefes aldı

Sakaryaspor nefes aldı
TRENDYOL 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup ederek kendine geldi. Ligde iki karşılaşmadır (1M/1B) kazanamayan yeşil-siyahlılar, 33'te Daniel Avramovski'nin golüyle geriye düştü. İlk yarının sonlarında ise sahneye Mendy Mamadou çıktı ve skoru eşitledi. Senegalli futbolcu ikinci devrede de etkiliydi. 47'de tekrar fileleri havalandırarak Sakaryaspor'a 3 puanı getirdi. Zirve yarışı veren Boluspor ise büyük yara aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon dış sahada oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanırken 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
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Sakaryaspor nefes aldı
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