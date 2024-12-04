Akdeniz ateşi!

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lex de Souza yönetiminde Süper Lig'de yükselişe geçen Onvo Antalyaspor, çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Akdeniz ekibi, evinde 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek 5. tura çıktı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede kırmızı-beyazlılar 16'da Adolfo Gaich, 22'de Emre Uzun, 54'te Sander van de Streek ve 90+1'de Andros Townsend ile kazandı.
Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52'de Enes İslam İlkin'den geldi
MAVİ ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ
ADANA
Demirspor, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'u 2-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.
Konuk takım, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci devrede etkili olan Mavi Şimşekler, 50. dakikada Tolga Kalender, 59'da Semih Güler ve 62'de Florent Shehu ile 3-2 üstünlüğü aldı. 66'da Sebat'ta Taha Balcı penaltıdan skora eşitlik getirdi. Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la
sonucu ilan etti ve kupada adını 5'inci tura yazdı.