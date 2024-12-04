Akdeniz ateşi!

lex de Souza yönetiminde Süper Lig'de yükselişe geçen Onvo Antalyaspor, çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Akdeniz ekibi, evinde 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek 5. tura çıktı.Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52'de Enes İslam İlkin'den geldiDemirspor, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'uKonuk takım, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci devrede etkili olan Mavi Şimşekler, 50. dakikada Tolga Kalender, 59'da Semih Güler ve 62'de Florent Shehu ile 3-2 üstünlüğü aldı. 66'da Sebat'ta Taha Balcı penaltıdan skora eşitlik getirdi.sonucu ilan etti ve kupada adını 5'inci tura yazdı.