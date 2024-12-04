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Giriş Tarihi: 4.12.2024

Akdeniz ateşi!

Kupada sürprize izin vermeyen Antalya, 3. Lig’den rakibi Küçükçekmece Sinop’u 4 golle saf dışı bırakıp 5. tura yükseldi

Akdeniz ateşi!
Alex de Souza yönetiminde Süper Lig'de yükselişe geçen Onvo Antalyaspor, çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Akdeniz ekibi, evinde 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek 5. tura çıktı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede kırmızı-beyazlılar 16'da Adolfo Gaich, 22'de Emre Uzun, 54'te Sander van de Streek ve 90+1'de Andros Townsend ile kazandı. Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52'de Enes İslam İlkin'den geldi

MAVİ ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ
ADANA Demirspor, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'u 2-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti. Konuk takım, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci devrede etkili olan Mavi Şimşekler, 50. dakikada Tolga Kalender, 59'da Semih Güler ve 62'de Florent Shehu ile 3-2 üstünlüğü aldı. 66'da Sebat'ta Taha Balcı penaltıdan skora eşitlik getirdi. Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la sonucu ilan etti ve kupada adını 5'inci tura yazdı.

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Akdeniz ateşi!
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