Galatasaray’da Sivasspor mesaisi sürüyor! Jakobs detayı...

Galatasaray'da Sivasspor mesaisi sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

JAKOBS SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İsmail Jakobs'un tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edildiği, Kaan Ayhan'ın ise tedavisinin ardından salonda çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 8 Aralık Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.