Son dakika: Mertens'e çağrı! "Geri dön!"

Dursun Özbek döneminin en önemli transferlerinden biri olarak 2022 yazında Galatasaray'a kazandırılan ve elde edilen 2 şampiyonluğa da direkt katkı sunan Dries Mertens, 3. yılında da performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

Belçikalı futbolcu ilerleyen yaşına rağmen Avrupa'nın dev takımlarını peşinden koşturuyor. 37 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla ön plana çıkan Dries Mertens için yine kariyerinde önemli bir yeri bulunan İtalya'dan iki takım devreye girdi.

9 sezon formasını giydiği Napoli ile birlikte başkent temsilcisi Roma, deneyimli 10 numaranın transferi konusunda ısrarcı.

105 MAÇTA 54 GOLLÜK KATKI

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı günden itibaren katkı vermeye başlayan Dries Mertens, 105 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı terletti.

Bu müsabakalarda 23 gol atıp 31 de asist yaparak 54 kez tabelanın değişmesini sağladı. Süper Lig şampiyonluklarının yanında Süper Kupa da kazandı. Sporx