Son dakika: Transferde adı Galatasaray ile anılıyordu! Borja Sainz için karar çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor'u konuk etti.Rahat bir galibiyet alması beklenen sarı-kırmızılılarda işler planlanan gibi olmadı.Cimbom ilk yarısı 1-1 ve maç sonucu 2-2 biten mücadeleden 1 puanla ayrıldı.Cimbom ilk yarısı 1-1 ve maç sonucu 2-2 biten mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de evinde Gaziantep FK'yı yenmesinin ardından puan farkı 3'e düştü.Üst üste 3'üncü şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Aslan'da Eyüpspor maçındaki kayıp can sıktı.Bir yandan da devre arası transfer döneminin yaklaşması nedeniyle çalışmalarını hızlandıran dev ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bek transferi yapacak olan sarı-kırmızılılarda, forvet transferi de yapılması bekleniyor. Mauro Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından alternatif arayışına girildiği iddia edilmişti.Mauro Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından alternatif arayışına girildiği iddia edilmişti.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Borja Sainz'i transfer etmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.Bu gelişmenin ardından Norwich'in bu transfer için verdiği karar duyuruldu.

NORWICH TRANSFER İÇİN SERVET İSTEDİ!

Pinkun.com'da yer alan habere göre; Norwich City, Borja Sainz'in takımdan ayrılması için gerekli bonservis bedelini belirledi.Haberin detaylarında, İngiliz kulübünün istediği bonservis bedelinin 22 milyon euro olduğu iddia edildi.Yıldız oyuncunun taliplerinden sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerin de bu rakamı vermesinin pek mümkün olmadığının altı çizildi.

CHAMPIONSHIP'E BU SEZON DAMGA VURDU!

Borja Sainz, bu sezon 18 Championship maçında sahaya çıktı.23 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1593 dakika süre buldu. ASpor