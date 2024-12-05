Fethiyespor kupaya veda etti, yeni hedef Kırklareli maçı Dinçel, “Aramızda 2 Lig olması çok büyük fark oluşturdu”

Fethiyespor, 8 gün içerisinde 3 maç potasına girdi. 8 günlük periyotun ilk maçında Cumartesi günü evinde Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Fethiyespor, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel kupa maçı ve lig maçları hakkında açıklamalarda bulundu.

"3 TUR FETHİYE'Yİ KUPADA TEMSİL ETTİK VE DÜN KUPAYA VEDA ETTİK"

Fethiyespor, ligde Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı ve ardından kupada Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakaları değerlendiren Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan 8 günlük periyotta oynayacak olduğumuz 3 maçın 2'sini dün itibariyle oynadık. Hafta sonu Isparta 32 Spor ile berabere kaldık. Kısır bir maçtı, pek bir pozisyon olmayan bir maçtı. Kazanabilirdik ama maalesef berabere bitti. Dün, Süper Lig ekibi Alanyaspor ekibi ile deplasmanda oynadık. Alanyaspor, hafta sonu Trabzonspor ile oynamıştı. Trabzonspor maç kadrosunun büyük bir kısmını dün sahada gördük. Aramızda 2 lig olması çok büyük fark oluşturdu. Süper Lig çok farklı, yabancı oyuncuların gücü çok farklı. Biraz rotasyon yaptık ve hafta sonunki Kırklareli maçını düşündük. 3 Tur Fethiye'yi kupada temsil ettik ve dün itibariyle veda ettik. Değişiklikleri hem Kırklareli maçını düşünerek hem de müsabakada biraz daha dengeyi sağlama amacıyla o değişikleri yaptık. Yaptığımız değişiklikler skoru almaya yeterli olmadı" dedi.

"KIRKLARELİ'NDEN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIP DÖNECEĞİZ"

Nesine 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, 15. Hafta müsabakasında Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçla ilgili açıklamada bulunan Selahaddin Dinçel, "3 gün sonra Kırklareli'nde deplasmanda oynayacağız. Bugün itibariyle hazırlanmaya başlayıp Kırklareli'nden istediğimiz sonucu alıp döneceğiz. Kırklareli ile puan puanayız. Kırklareli de biz de grubun orta sıralarında yer alıyoruz. Gerçekten zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Mücadelesi yüksek bir mücadele olacak. Hem hava sıcaklığının düşük olması ve maç saatinde yağış olması zorlu olacak. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.