Sofyan Amrabat'tan Galatasaray itirafı! "Galatasaray ile transfer görüşmemiz oldu"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacakları derbi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan Ambrat, sarı lacivertli takıma transfer sürecinden Galatasaray'ın teklifine, teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisinden Beşiktaş maçına kadar birçok konuya değindi.

"BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİF ALDIM AMA FENERBAHÇE'YE GELECEK İYİ BİR SEÇİM YAPTIM"

Faslı oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili olarak "Uzun süre Acun Bey ile kontakta olduk. Neredeyse 2 ay kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Hocamız Jose Mourinho'yla bir konuşmam oldu. Kendimi bu konuşmalar esnasında iyi hissettim. İsmim anıldıktan sonra taraftarlarımız çok güzel mesajlar gönderdi. Kalbimle seçimlerimi yapmaya çalışırım, bu transferde de aynısı oldu. Kolay bir transfer süreci değildi ama sonunda gönül rahatlığıyla burayı seçtim. Başka takımlardan da teklif almıştım ama buraya gelerek iyi bir seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE BİR GÖRÜŞMEM OLDU"

Amrabat, "Galatasaray'dan ve Avrupan'dan başka takımlardan teklif aldın mı?" sorusunu "Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok çok mutluyum. Galatasaray ile bir görüşmem oldu diğer takımların ismini vermek istemiyorum." sözleriyle yanıtladı.

"AĞABEYİM NORDIN AMRABAT BANA FENERBAHÇE'YLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ"

Faslı önlibero Fenerbahçe'ye transfer sürecinde, bir dönem Galatasaray forması giyen ağabeyi Nordin Amrabat'ın da etkili olduğunu belirterek "Ağabeyimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe'yle alakalı bilgiler verdi. Karar verirken 'kalbinin sesini dinle' dedi ve ben de öyle yaptım." diye konuştu.

"GELME SEBEPLERİMDEN BİRİSİ MOURINHO'YDU"

28 yaşındaki futbolcu, "Mourinho ile çalışmak nasıl bir duygu?" sorusu üzerine "Mourinho özel birisi. Onunla aramda güzel bir iletişim söz konusu. Böyle bir hocanın sizi istemesi çok özel duygular. Gelme sebeplerimden birisi buydu. Kazanmak isteyen bir oyuncuyum kendisi de öyle. Beraber başarılı olacağımızı umuyorum. Kendisi harika bir teknik adam. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz. Harika bir teknik direktör. Herkesle iletişimi güçlü. Oyuncuları, atmosferi nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Oynamayan oyuncular kendilerini iyi hissetmez ama Mourinho herkesi hazır ve zinde tutuyor. Herkes takıma yardım etmeye hazır bu da aile olduğumuzu gösteriyor." yanıtını verdi.

"DERBİDE ÖZGÜVENLİ OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

Amrabat, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç hakkında ise "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var. Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide özgüvenli oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

"VAN BRONCKHORST'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Faslı yıldız, Feyenoord'dan eski teknik direktörü olan Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan gönderilmesiyle ilgili bir soruyu ise "Feyenoord'da birlikte çalıştık. Kendisi çok iyi bir teknik adam. Ondan da çok şey öğrendim. Onun adına üzgünüm. Kendisi iyi bir hoca ve iyi de başladı. Sonrasında neden görevine neden son verildi bilmiyorum. Son haftalarda iyi sonuçlar almamışlardı ama bu futbol. Belki biraz daha zaman verilseydi kendisine farklı bir sonuç çıkacaktı." diyerek yanıtladı.