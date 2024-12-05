Son dakika: Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

"RESMİYETE DÖKÜLMEDİ"

Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve milli takımda da gollerine devam eden En Nesyri için, Al Nassr devreye girdi.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.

SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN

Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.

Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için en ciddi aday Fenerbahçe. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca'yı Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna ettiği öğrenildi.

Transferin önündeki tek engelin ise Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralamak istemesi ancak kulübünün bonservisle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe iç transferde de hareketli günler geçiyor. Kanarya sözleşmesi sona erecek olan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin Tadic ile 1+1, İrfan Can ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Osayi Samuel konusunda ise futbolcuyla anlaşıldığı ancak kız arkadaşının ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. (Takvim)