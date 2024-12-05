Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 15. hafta 6 Aralık cuma günü oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
Beşikaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Süper Lig'in 15. haftası, 9 Aralık Pazartesi günkü Gaziantep FK-Rizespor maçıyla tamamlanacak.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
6 Aralık Cuma
20.00: Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi
13.30: Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut meler
16.00: Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar
13.30: Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00: Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün
16.00: Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
19.00: Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi
20.00: Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu