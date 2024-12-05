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Giriş Tarihi: 5.12.2024 13:02 Son Güncelleme: 5.12.2024 13:41

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 15. hafta 6 Aralık cuma günü oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Beşikaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'in 15. haftası, 9 Aralık Pazartesi günkü Gaziantep FK-Rizespor maçıyla tamamlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

6 Aralık Cuma
20.00: Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi
13.30: Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut meler
16.00: Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar
13.30: Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00: Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün
16.00: Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
19.00: Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi
20.00: Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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