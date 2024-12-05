Son dakika: Dominik Livakovic’ten Jose Mourinho itirafı

Dominik Livakovic, takımın dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho hakkında "Kariyerinde elde ettiği her şeyi nasıl başardığı her detayında açıkça görülüyor. Takımla özel bir ilişkisi var, tesislere ilk gelen ve son ayrılan o oluyor. Böyle bir antrenörün çalışma prensiplerini hissetmek bir zevk. Onunla çalışmak bir onur" dedi.

İstanbul'daki futbol kültürü ve baskının, önceki dönemlerinde yaşadıklarından tamamen farklı bir tecrübe olduğunu dile getiren Livakovic, "Dinamo Zagreb de taraftar baskısının ne anlama geldiğini hissettiğim büyük bir kulüptü. Fenerbahçe ise otuz milyon taraftarı olan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir takım. Bu yüzden tabii ki üzerimizde baskı var çünkü burası büyük bir kulüp. Şehirde dolaşırken ya da nerede olursanız olun bunu her an adımda görebiliyorsunuz" diye konuştu.

Kadıköy'deki maç atmosferini anlatan Hırvat file bekçisi şöyle devam etti: "Maça gelip bunu yerinde hissetmelisiniz. Taraftarımız özel bir atmosferin nasıl yaratılacağını gerçekten iyi biliyor. Stadyum gerçekten gürültülü oluyor. Başlangıçta buna alışmam biraz zaman aldı. Stadın ağzına kadar dolmadığı tek bir maç bile oynamadım. Böyle bir ortamda tüm duyularınızı toparlamak ve alışmak için yaklaşık on beş dakikaya ihtiyacınız oluyor. Takım arkadaşınla sahada iletişim kurmak güçleşiyor. Uzaktan arkadaşına sesini duyurmak zor bir hale geliyor."

Fenerbahçe'de Balkan kökenli çok oyuncu olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu dile getiren sarı-lacivertli eldiven, birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlattı. Livakovic "Dzeko, Tadic ve Kostic ile harika bir iletişimim var. Sabah antrenmandan önce birlikte kahve içiyoruz. Hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz, bu durum program yapmamızı kolaylaştırıyor ve böylece akşam yemeğine çıkabiliyoruz" dedi.

Livakovic en stresli olduğu anlarda dahi sakin ve soğukkanlı görünmesini "Sanırım beni sakinleştiren karakterimin bir parçası" diyerek açıkladı.

Milli takım ve kulübündeki maçlarıyla birlikte takvimin çok sıkışık olduğuna da dikkat çeken tecrübeli eldiven "Çok fazla maç var, özellikle Avrupa'da üç günde bir oynayan bir kulüpte ve de milli takımda da oynuyorsanız... Sadece fiziksel değil mental olarak da zor, çok fazla seyahat oluyor. Ne var ki dayanacağız elbette" dedi.

(Sporx)