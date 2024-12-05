Son dakika: Galatasaray’dan yerli isimlere 2 milyon euro!

Ocak ayında en az 2 transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da öncelik sağ bek ve kenar forvete verildi. Stoper takviyesi ise Victor Nelsson'un durumuna bağlı.

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Danimarkalı savunmacının takımdan ayrılması halinde tandeme de takviye gerçekleştirilecek. Alternatifi bol bir liste üzerinde çalışan sarı-kırmızılı kulüpte iç transferde hareketli günler yaşanacak.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Yönetim devre arasını beklemeden yerli oyuncuların ücretini düzeltme kararı aldı. Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da sırada Yunus Akgün var.

Ayrıca Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'ya hem zam yapılacak hem de sözleşmeleri uzatılacak. Yerlilerde tavan ücret, Barış Alper'e göre belirlendi. Avrupa'dan talipleri olan yıldız oyuncunun ücreti 2 milyon Euro'ya çıkartıldı.