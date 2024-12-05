Son dakika: Jose Mourinho’dan Beşiktaş derbisinde Oğuz Aydın-Maximin sürprizi! Fenerbahçe’nin hocası kararını verdi...

Fenerbahçe, bu sezonki en formda dönemini yaşıyor. Ligde peş peşe 5 maçını kazanan Kanarya, zirveyle bir ara 8 puana kadar çıkan farkı 3'e indirmeyi başardı.

Avrupa Ligi'ndeki kritik Slavia Prag galibiyeti de ilk 8 umutlarının son 3 maça taşınmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler'de son dönemde birçok oyuncu formunu fazlasıyla artırdı. Bunun yanı sıra eksiklerin de bir bir takıma dönmesiyle birlikte, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho'yu tatlı bir sıkıntı bastı.

AMRABAT'IN YERİ GARANTİ

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü dün takıma katıldı. Bireysel çalışan Mert Hakan'ın derbiye kadar hazır hale gelme ihtimali var. Bu gerçekleşirse, sezonu kapatan Oosterwolde dışında eksik kalmıyor. Mourinho'yu ilk 11 tercihinde birçok bölgede zor bir karar bekliyor. Portekizli teknik adam, son 4 resmi maçta Samet Akaydın'ı 90 dakika oynatmıştı. Son maçta Becao, başarılı performansını kritik golüyle süsledi. Çağlar iyileşti, Djiku da göreve hazır. Bu 4'lüden hangi 2'sinin 11'de görev yapacağı merakla bekleniyor. Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred ve İsmail arasında, bu bölgedeki ikinci isim olmak için kıyasıya bir rekabet var.

OĞUZ&MAXİMİN BİRLİKTE!

Oğuz Aydın, sol kanatta Mou'nun yeni prensi oldu. 24 yaşındaki oyuncu 11'de çıktığı Kayseri ve Gaziantep maçlarında 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Maximin de formda ve oynadığı her maçta, rakip savunmaları fazlasıyla zorladı. Bu ikili arasından tercih yapmak zor ancak bir ihtimal daha var.

Dünyaca ünlü teknik adam, Gaziantep maçında olduğu gibi Tadic'i 10 numara pozisyonuna kaydırıp, Maximin'i solda, Oğuz'u ise eski takımı Alanya'daki gibi sağda kullanabilir. Böylece Beşiktaş'ın beklerdeki zaaflarından, iki hızlı oyuncusuyla yararlanabilir. Forvet ise en büyük soru işareti. Hem Dzeko hem de En-Nesyri çok formda. Mourinho'yu en çok zorlayacak tercih, bu ikili arasından birini kulübede oturtmak olacak.

Fenerbahçe'de bitiricilik farkı

Sarı-Lacivertliler, lig oynadığı ilk 9 karşılaşmada 20 kez ağları sarsabilmişti. Kanarya, 7 puan kaybı yaşadığı bu dönemde girdiği birçok pozisyonu cömertçe harcamıştı. Son 4 lig mücadelesinde ise bu durum değişti. Fenerbahçe; Trabzon, Sivas, Kayseri ve Gaziantep'i devirirken, bu 4 karşılaşmada 10.83 gol beklentisi (xG) yarattı. SarıLacivertliler buna karşın rakip fileleri tam 16 defa havalandırmayı başardı. Bitiricilikteki bu fark, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasını sağladı. (Fanatik)