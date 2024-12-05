Son dakika: Serdar Topraktepe’den oyuncularına derbi motivasyonu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe, futbolcularını Fenerbahçe derbisine hazırlamak için yoğun bir gayret gösteriyor.

TOPRAKTEPE HAZIRLIYOR

Beşiktaş'ta genel kurul kararı alınmasının ardından yeni yönetim seçilinceye kadar görevde kalan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, futbolcularını Fenerbahçe derbisine hazırlamak için yoğun bir gayret gösteriyor. Bu karşılaşmadan alınacak iyi bir sonucun kariyerine bir artı olarak geçeceğini bilen Topraktepe, öğrencilerine de karşılaşmanın önemini anlatmak için zaman zaman konuşmalar yapıyor.

"BAŞARABİLECEĞİNİZİ BİLİYORUM"

Bu derbinin Beşiktaş için çok farklı olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların teknik patronu, "Kazanmamız, hem sizin hem de kulübün prestijini kurtaracak. Bunu başarabileceğinizi biliyorum. Süper Kupa'da nasıl bir başarı elde ettiysek, Fenerbahçe karşılaşmasında da benzer bir sonuç alabiliriz. Hepinizin ne kadar istekli olduğunu çok iyi biliyorum. Bizim yüzümüzü kara çıkarmayın" dedi. (Milliyet)