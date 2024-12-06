CANLI | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları çekiliyor! İşte ZTK 5. Tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
TFF ve yetkililerin katılacağı 5. eleme turu kura çekiminde tam 38 takım yer alacak. Sürpriz sonuçlarla ilgilerin odağı haline gelen kupa şölenine 9 takım bu turda dahil olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminde kaybeden takımlar kupa hayaline veda edecek. Eleme turlarının ardından takımlar gruplarda mücadele verecek.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.