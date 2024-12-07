Beşiktaş'ta derbi alarmı! "Taraftarımızı mutlu etmeliyiz"

Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMELİYİZ"

Kaptanlar takımdaki arkadaşlarına karşılaşmanın öneminden bahsederek "Yeterince kötü sonuçlar aldık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Taraftarımızı aldığımız olumsuz sonuçlarla çok üzdük. Fenerbahçe derbisini kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diye konuştu.

KAPTANLARIN SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Kartal'ın golcüsü Immobile de Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından takımdaki yabancı futbolculara kaptanların sözünü tekrarladı. İtalyan forvet ayrıca Sarı-Lacivertliler hakkında da Siyah-Beyazlı futbolculara bilgi aktardı. (Takvim)