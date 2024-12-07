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Giriş Tarihi: 7.12.2024 11:35 Son Güncelleme: 7.12.2024 11:48

Beşiktaş'ta derbi alarmı! "Taraftarımızı mutlu etmeliyiz"

Bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Siyah-Beyazlı takımın kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal takımla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta derbi alarmı! Taraftarımızı mutlu etmeliyiz

Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMELİYİZ"

Kaptanlar takımdaki arkadaşlarına karşılaşmanın öneminden bahsederek "Yeterince kötü sonuçlar aldık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Taraftarımızı aldığımız olumsuz sonuçlarla çok üzdük. Fenerbahçe derbisini kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diye konuştu.

KAPTANLARIN SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Kartal'ın golcüsü Immobile de Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından takımdaki yabancı futbolculara kaptanların sözünü tekrarladı. İtalyan forvet ayrıca Sarı-Lacivertliler hakkında da Siyah-Beyazlı futbolculara bilgi aktardı. (Takvim)

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Beşiktaş'ta derbi alarmı! "Taraftarımızı mutlu etmeliyiz"
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