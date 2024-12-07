Erzurumspor, Adana’yı tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren tek golü, 53. dakikada Eren Tozlu attı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 28 puana yükseldi. Tek galibiyetini sezonun ilk maçında Esenler Erokspor karşısında alan ve hasreti 14 maça çıkan Adanaspor ise 8 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 84 Gökhan Akkan), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 84 Koray Kılınç), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 65 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 84 Özgür Sert)

Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 66 Tabsoba), Metehan Altuntaş (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 89 Hıdır Aytekin), Turgay Gemicibaşı, Diakite, Ciss

Gol: Dk. Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mamba, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+1 Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 44 Diakite (Adanaspor)