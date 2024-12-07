Guardiola: "Mourinho'yu kırdıysam özür dilerim"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasındaki demeç savaşları devam ediyor. Son olarak Guardiola özür açıklamasında bulundu.

"KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

"Jose Mourinho'ya suçluluğumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer onu kırdıysam özür dilerim, bu bir şakaydı. Ama gerçek olan şu, Mourinho'nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı. Bu bir gerçek."

NELER YAŞANMIŞTI?

Liverpool maçını kaybeden Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola taraftarlara 6 işareti yaparak şampiyonluk sayısına göndermede bulunmuştu. Bir gazetecinin Mourinho'nun aynı şekilde 3 işareti yaptıktan sonra kovulduğunu söylemesi üzerine İspanyol teknik adam şu cevabı verdi: "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de."

MOURINHO: BEN 3 KUPAYI TEMİZ ŞEKİLDE KAZANDIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sözlere: Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." cevabını vermişti. (Milliyet)