Martin Skrtel’den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Martin Skrtel, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe şu anda iyi bir ivme yakalamış durumda. Onları Prag'da canlı izledim. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadılar. İki gol attılar ve maçı kazandılar. Ayrıca ligde aldıkları galibiyet de öz güvenleri için çok önemliydi." diye konuştu.

"DERBİLERDE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Sarı-lacivertli takımın eski stoperi, "Derbi maçları her zaman özeldir. Her zaman bu tarz maçları takip etmişimdir. Her şey farklı oluyor. Bu maçın da öyle olacağını düşünüyorum. Özel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin kalitesini çok daha iyi görüyoruz. Ayrıca öz güvenleri de yüksek. Şansın da onların yanında olduğunu düşünüyorum. Ama derbilerde ne olacağını bilemezsiniz." dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE KALİTESİNİ YANSITIR"

Skrtel, "Çok ilginç bir maç olacak. Umarım Fenerbahçe'nin kalitesi sahaya yansır. Bana göre takımın en önemli oyuncuları; Dzeko, Tadic ve Fred. Onlar kilit oyuncular, çok şey onlara bağlı. Umarım kalitelerini korurlar ve iyi bir maç çıkarırlar." ifadelerini kullandı. (TRT Spor)