Mourinho’dan Gedson Fernandes önlemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesi Gedson Fernandes'in tehlikeli koşularına dikkat çekerek savunma hattını ve Amrabat'ı uyardı. Mourinho, Gedson'un savunma arkasına yaptığı koşuların ve ceza sahasına sarkmasının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

"ALAN VE ZAMAN TANIMAYIN"

Portekizli çalıştırıcı, Gedson'un top almadan önce baskı altına alınmasını vurgularken, savunma organizasyonunun bozulmaması gerektiğini söyledi. Mourinho'nun önlemlerine rağmen Gedson'un performansı derbide belirleyici olabilir.