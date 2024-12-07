Son dakika: Mourinho Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu! "Çok güzel bir maç oldu"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaştı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e inmişken sarı lacivertliler, Dolmabahçe'de 3 puan almayı başaramadı ve maç 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sonlandı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TAKIMIM MÜKEMMEL DEĞİLDİ AMA..."

Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum.

"DAHA İYİ OLAN TARAF KAYBETTİ"

Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti.