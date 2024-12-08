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Giriş Tarihi: 8.12.2024 19:59

Galatasaray'dan flaş paylaşım: "VAR konuşmalarını merakla bekliyoruz"

Galatasaray, Sivasspor maçının son anlarında Rey Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı harekete kart verilmemesine tepki göstererek, "Yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
Galatasaray’dan flaş paylaşım: VAR konuşmalarını merakla bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 6'ya yükseltti.

G.SARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; iyiler daima kazanır!" denildi.

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Galatasaray'dan flaş paylaşım: "VAR konuşmalarını merakla bekliyoruz"
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