Sivasspor ligde 4 maçtır galip gelemiyor!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 4 lig mücadelesinde de kazanamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada ise Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, galibiyete hasret kaldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 15 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Sivasspor, ligin 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.