Gaziantep inanarak yoluna devam ediyor

TRENDYOL Süper Lig'de 15. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıları 3 puana taşıyan tek golü 4. dakikada David Okereke kaydetti. Ligde oynadığı son 4 iç saha müsabakasını da kazanan Selçuk İnan'ın öğrencileri, alt sıralardan kurtulup puanını 18'e yükseltti.
3 maçlık galibiyet serisini bitiren İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi ise 19 puanda kaldı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de şu sonuçlar alındı:
Amed FK-Şanlıurfaspor: 2-1, Esenler Erok-Ümraniye: 0-1.