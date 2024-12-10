Son dakika: Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor!

Trabzonspor'dan ayrılıp Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas hakkında yeni bir söylenti gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki orta saha Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BAKASETAS'IN PERFORMANSI

Bu sezon 13 maçta 1 gol 1 asist kaydeden Bakasetas, Milli Takım'da bu sezon, 6 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, o dönem futbolseverlerle fotoğraf da çektirmişti.

KARİYERİ

Asteras Tripolis altyapısında futbola başlayan Anastasios Bakasetas daha sonra Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionis, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi. Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonu devre arasında 3 milyon euro karşılığında Yunan on numarayı renklerine bağlamıştı.(Sporx)