MHK’den son dakika gelişmesi: Hakemler kampa davet edildi

SON haftalarda hakem hatalarının artması ve buna bağlı olarak da spor camiasında tartışmaların büyümesi, Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi. MHK daha önceki sezonlarda şampiyonluk yarışının kızıştığı ve bitime 2 ya da 3 hafta kala uyguladığı sistemi 16. haftada devreye soktu. Bu hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemlere bir yazı gönderilerek Riva'da kampa alınacakları ve maçlarına buradan gidecekleri bilgisi verildi. Hakemlerin maç gününe göre kampa giriş ve çıkış tarihleri değişecek.
İŞTE GÜN GÜN GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
Yarın maçı olan iki hakem dün Riva'da kampa girdi.
Maçı İstanbul dışında olan
hakem, bugün öğle yemeği sonrası
çıkış yapacak. Cumartesi günü oynanacak
2 karşılaşmanın hakemi bugün
Riva'da olacak ve yarın öğle yemeği
sonrası buradan ayrılacak. Pazar
günkü 3 karşılaşmanın hakemi yarın
öğle yemeği ile Riva'ya giriş yapacak.
Cumartesi günü ayrılacak. Pazartesi
günkü iki karşılaşmanın hakemleri
cumartesi günü öğle yemeği ile
geleceği Riva'dan pazar günü öğle
yemeği sonrası ayrılacak. Hakemlerin
havalimanı-Riva ve Riva'dan havalimanına
transferleri toplu olarak gerçekleşecek.
MHK hakemlere yaptığı
kamp çağrısında "Antrenman malzemelerinizi
de yanınızda getirmeniz
gerekmektedir" dedi.