MHK’den son dakika gelişmesi: Hakemler kampa davet edildi

SON haftalarda hakem hatalarının artması ve buna bağlı olarak da spor camiasında tartışmaların büyümesi, Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi. MHK daha önceki sezonlarda şampiyonluk yarışının kızıştığı ve bitime 2 ya da 3 hafta kala uyguladığı sistemi 16. haftada devreye soktu. Bu hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemlere bir yazı gönderilerek Riva'da kampa alınacakları ve maçlarına buradan gidecekleri bilgisi verildi. Hakemlerin maç gününe göre kampa giriş ve çıkış tarihleri değişecek.Maçı İstanbul dışında olanhakem, bugün öğle yemeği sonrasıçıkış yapacak. Cumartesi günü oynanacak2 karşılaşmanın hakemi bugünRiva'da olacak ve yarın öğle yemeğisonrası buradan ayrılacak. Pazargünkü 3 karşılaşmanın hakemi yarınöğle yemeği ile Riva'ya giriş yapacak.Cumartesi günü ayrılacak. Pazartesigünkü iki karşılaşmanın hakemlericumartesi günü öğle yemeği ilegeleceği Riva'dan pazar günü öğleyemeği sonrası ayrılacak. Hakemlerinhavalimanı-Riva ve Riva'dan havalimanınatransferleri toplu olarak gerçekleşecek.MHK hakemlere yaptığıkamp çağrısında "Antrenman malzemelerinizide yanınızda getirmenizgerekmektedir" dedi.