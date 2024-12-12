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Giriş Tarihi: 12.12.2024

MHK’den son dakika gelişmesi: Hakemler kampa davet edildi

Önceki sezonlarda son 2-3 hafta yapılan bu uygulama yaşanan tartışmalı ortam nedeniyle işleme girdi

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
MHK’den son dakika gelişmesi: Hakemler kampa davet edildi
SON haftalarda hakem hatalarının artması ve buna bağlı olarak da spor camiasında tartışmaların büyümesi, Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi. MHK daha önceki sezonlarda şampiyonluk yarışının kızıştığı ve bitime 2 ya da 3 hafta kala uyguladığı sistemi 16. haftada devreye soktu. Bu hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemlere bir yazı gönderilerek Riva'da kampa alınacakları ve maçlarına buradan gidecekleri bilgisi verildi. Hakemlerin maç gününe göre kampa giriş ve çıkış tarihleri değişecek.

İŞTE GÜN GÜN GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
Yarın maçı olan iki hakem dün Riva'da kampa girdi. Maçı İstanbul dışında olan hakem, bugün öğle yemeği sonrası çıkış yapacak. Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşmanın hakemi bugün Riva'da olacak ve yarın öğle yemeği sonrası buradan ayrılacak. Pazar günkü 3 karşılaşmanın hakemi yarın öğle yemeği ile Riva'ya giriş yapacak. Cumartesi günü ayrılacak. Pazartesi günkü iki karşılaşmanın hakemleri cumartesi günü öğle yemeği ile geleceği Riva'dan pazar günü öğle yemeği sonrası ayrılacak. Hakemlerin havalimanı-Riva ve Riva'dan havalimanına transferleri toplu olarak gerçekleşecek. MHK hakemlere yaptığı kamp çağrısında "Antrenman malzemelerinizi de yanınızda getirmeniz gerekmektedir" dedi.

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MHK’den son dakika gelişmesi: Hakemler kampa davet edildi
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