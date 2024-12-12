‘Türkiye bölgesel lider olmalı’

EFA Başkanı Alexander Ceferin, dün Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını izlemek üzere İstanbul'a geldi. Avrupa futbolunun patronunu Genel Havacılık Terminali'ndeTFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.Yemeğe Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ceferin'in, İstanbul'da bir UEFA temsilciliği açılmasının üzerinde ısrarla durduğu bildirildi. Ayrıca Türkiye'nin, UEFA için bölgesel liderlik görevini üstlenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Akşam da Sloven yönetici, müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte tribünde izledi.