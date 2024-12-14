Bodrum FK muradına erdi

haftalardırkazanamayaniki ekibin mücadelesindeBodrum FK, sahasındaSivasspor'u 2-0 mağlup etmeyibaşardı. Karşılaşmanın ilk yarısı0-0 biterken ikinci devrede VolkanDemirel'in ekibi perdeyi açtı.Cezasahası içinde Gökdeniz'i düşürenRadakovic, VAR uyarısı sonrasıdirekt kırmızı kartla atıldı. Penaltıyıkullanandaskoru belirleyen golü attı.Sivas ise üstüste 3. maçını kaybetti. Trendyol1. Lig'de ise şu sonuçlar alındı:Ankaragücü-Manisa FK: 0-1,Adanaspor-Yeni Malatya: 3-1.