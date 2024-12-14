Bodrum FK muradına erdi

SÜPER LİG'DE
haftalardır
kazanamayan
iki ekibin mücadelesinde
Bodrum FK, sahasında
Sivasspor'u 2-0 mağlup etmeyi
başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı
0-0 biterken ikinci devrede Volkan
Demirel'in ekibi perdeyi açtı. Müsabakanın 49. dakikasında Seferi fileleri havalandırırken 73'te Sivas 10 kişi kaldı.
Ceza
sahası içinde Gökdeniz'i düşüren
Radakovic, VAR uyarısı sonrası
direkt kırmızı kartla atıldı. Penaltıyı
kullanan Zdravko Dimitrov
da
skoru belirleyen golü attı. Böylece Bodrum, 7 maç (5M/2B) aradan sonra galip geldi.
Sivas ise üst
üste 3. maçını kaybetti. Trendyol
1. Lig'de ise şu sonuçlar alındı:
Ankaragücü-Manisa FK: 0-1,
Adanaspor-Yeni Malatya: 3-1.