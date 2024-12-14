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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Bodrum FK muradına erdi

Bodrum FK muradına erdi
SÜPER LİG'DE haftalardır kazanamayan iki ekibin mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 biterken ikinci devrede Volkan Demirel'in ekibi perdeyi açtı. Müsabakanın 49. dakikasında Seferi fileleri havalandırırken 73'te Sivas 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde Gökdeniz'i düşüren Radakovic, VAR uyarısı sonrası direkt kırmızı kartla atıldı. Penaltıyı kullanan Zdravko Dimitrov da skoru belirleyen golü attı. Böylece Bodrum, 7 maç (5M/2B) aradan sonra galip geldi. Sivas ise üst üste 3. maçını kaybetti. Trendyol 1. Lig'de ise şu sonuçlar alındı: Ankaragücü-Manisa FK: 0-1, Adanaspor-Yeni Malatya: 3-1.
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Bodrum FK muradına erdi
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