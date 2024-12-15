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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Alanya’da ‘Uğurlu’ günler!

Alanya’da ‘Uğurlu’ günler!
Süper Lig'de günün diğer mücadelesinde Alanyaspor, sahasında son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yı konuk etti. Sami Uğurlu yönetimindeki turuncu-yeşilliler, karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Alanyaspor son 3 maçta 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi takım ikinci devrede coştu. 54. dakikada Fidan Aliti perdeyi açtı. 88 ve 90. dakikalarda sahne alan Güney Koreli Ui-jo Hwang farkı getirdi. Evinde son 4 maçtır kazanan ve bileği bükülmeyen teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep ise deplasmandaki kötü gidişini sürdürdü, dış sahada oynadığı son 6 maçını da kaybetti. Alanya, bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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Alanya’da ‘Uğurlu’ günler!
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