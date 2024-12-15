Alanya’da ‘Uğurlu’ günler!

Süper Lig'de günün diğer mücadelesinde Alanyaspor, sahasında son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yı konuk etti.. Alanyaspor son 3 maçta 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi takım ikinci devrede coştu. 54. dakikada Fidan Aliti perdeyi açtı.Evinde son 4 maçtır kazanan ve bileği bükülmeyen teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep ise deplasmandaki kötü gidişini sürdürdü,Alanya, bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep ise Antalyaspor'u konuk edecek.