Alanya’da ‘Uğurlu’ günler!

Süper Lig'de günün diğer mücadelesinde Alanyaspor, sahasında son haftaların formda takımı Gaziantep FK'yı konuk etti. Sami Uğurlu yönetimindeki turuncu-yeşilliler, karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı
. Alanyaspor son 3 maçta 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi takım ikinci devrede coştu. 54. dakikada Fidan Aliti perdeyi açtı. 88 ve 90. dakikalarda sahne alan Güney Koreli Ui-jo Hwang farkı getirdi.
Evinde son 4 maçtır kazanan ve bileği bükülmeyen teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep ise deplasmandaki kötü gidişini sürdürdü, dış sahada oynadığı son 6 maçını da kaybetti.
Alanya, bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep ise Antalyaspor'u konuk edecek.