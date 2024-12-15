En çok Ferdi’yi arıyorlar!

Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bonservisle 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderen Fenerbahçe, milli oyuncunun sol bekteki yerini dolduramadı.Sarı-lacivertli takım, UEFA listesine yazılmayan oyuncular nedeniyle solda istikrar yakalayamazken yenilen gollerin bu bölgede yoğunlaştığı görüldü.Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 24 maçta ağlarında 29 gole engel olamazken 6'sı sol kanattan yediği ataklarla geldi.Kanarya, geçen sezon aynı süreçte Ferdi Kadıoğlu'nun sahada olduğu karşılaşmalarda soldan filelerini sadece 1 kez düşürmüştü.Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.2009-2016 yıllarını NEC altyapılarında geçirdi. 2016 yılında NEC Nijmegen'de as takıma yükseldi.14 Temmuz 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı oyuncu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.Fenerbahçe formasıyla 204 karşılaşmada süre alan oyuncu 18 gol ve 22 asistlik katkı verdi.2024 Ağustos ayında 30 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a giden 25 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 8 karşılaşmada 440 dakikada 2 kez ağları havalandırdı.Öncelikle şunu söylemek gerek Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncuydu. Neden çok önemliydi? Çünkü forvet hattı fizik açıdan yeterli değildi. Tadic ve Dzeko birlikte oynuyorlardı.Onun gitmesinden sonra doğru bir kararla Jose Mourinho, Oosterwolde'yi kullanıyordu. Oosterwolde'nin hücumda devamlılığı olmasa da ileriye dengeli çıkabiliyor, iyi de bir savunma yapıyordu. Ondan sonra ise doğal olarak bu bölgede bir sıkıntı başladı. Mert Müldür zaman zaman bu yerde oynadı ama ters ayaklı olduğu için beklenen randımanı veremedi.Çünkü defansif yönü zayıf. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin ara transferde etkili bir ismi takviye etmesi gerekiyor.Ferdi,Fenerbahçe'nin oyun planlarının odak noktasındaki bir futbolcuydu. Çünkü geçen sezon savunmadan hücuma çıkışlarda çabukluğu, dripling yeteneği ve Tadic ile iyi bir ikili olduğu gerçeği var. Bu da asistleri ve attığı gollerle birçok maçta büyük katkı verdi. Böyle bir oyuncunuz varsa yerini doldurmak kolay değil.Sezon başladıktan sonra Oosterwolde ile yeri doldurulmaya çalışılsa da özellikle hücumda Ferdi'den alınan katkı bir türlü gerçekleştirilmedi. Şu an Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra ise yerinde şans verilen Mert doğaldır ki sağ kenar oyuncusu olduğu için savunmada da büyük sorunlar ortaya çıkmakta.Bu nedenle yerini doldurmaya aday.