Güney Kore’li Sung, Bayern’i yere serdi!

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 yenildi. Ev sahibinin gollerini 41. ve 60. dakikalarda Güney Koreli Lee Jae-Sung kaydetti.
Konuk takımın tek golünü ise 87. dakikada Leroy Sane attı. Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey 58. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih 33 puanla liderliğini sürdürdü.
Kompany'nin öğrencileri, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 14 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.