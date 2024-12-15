Güney Kore’li Sung, Bayern’i yere serdi!

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 yenildi.Konuk takımın tek golünü ise 87. dakikada Leroy Sane attı. Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken,Kompany'nin öğrencileri, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 14 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.