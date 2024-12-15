MHK onları destekliyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. İşte Özbek'ten satır başları:
Yönetim kurulu çalışmıyor, başkan çalışmıyor' gibi söylemlerle G.Saray'ı itibarsızlaştırmaya gerek yok. Biz birlik olduğumuz sürece kimse önümüzde duramaz.
Bizi durdurmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, her zaman kazandılar ve kazanacaklar.
Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olanlar ve özellikle MHK destek vermektedir. Sivas maçını gördünüz.
Hakemin davranışı kabul edilemez.
Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir.
'G.Saray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. İfademin arkasındayım. Biz mücadelemizi yeşil sahada yaparız. Performansımızı engellemek için akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz. Takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerliyor.
Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz.