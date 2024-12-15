MHK onları destekliyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.Yönetim kurulu çalışmıyor, başkan çalışmıyor' gibi söylemlerleBizi durdurmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, her zaman kazandılar ve kazanacaklar.Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde.Hakemin davranışı kabul edilemez.Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir.'G.Saray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. İfademin arkasındayım. Biz mücadelemizi yeşil sahada yaparız. Performansımızı engellemek için akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz.Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz.