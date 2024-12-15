Musrati için ayrılık vakti

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, önceki gün yaptığı açıklamada "Al-Musrati için bir menajer Arap Yarımadası'ndan teklif getirebileceğini söyledi. Geri dönüş yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Performansı nedeniyle ciddi şekilde eleştirilen Libyalı orta saha, kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeli ödenen oyucu olmanın sorumluluğunu kaldıramadı.Taraftarlarla yıldızı barışmayan ve takımda yeri garanti olmayan Musrati'nin ayrılığı düşünmeye başladığı ifade edildi.Siyah-beyazlılar, en az 10 milyon Euro bonservis bedeli elde ederek kendisine ödenen bonservisi çıkarmak istiyor. Bu sezon 17 maçta 1110 dakika sahada kalan tecrübeli isim sadece 1 gol attı. Savunma tarafında da zayıf performansla tepki topladı.