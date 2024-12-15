Özbek: İstanbul’dan ev al Osimhen: İki de bedava olsun!

Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları İstanbul'daki bir etkinlikte bir araya geldi. Aslan'da kiralık forma giyenile sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek arasında samimi diyaloglar organizasyona damgasını vurdu. Özbek, yanına davet ettiği Nijeryalı yıldıza İstanbul'dan ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını söyledi vediyerek takıldı. Osimhen isesözleri üzerine,yanıtını aldı. Sarı-kırmızılı oyuncu da bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek şakayla başkana karşılık verdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımdan uzak kalacak bilmiyoruz. Jelert'in yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok.Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Biz sadece sahaya odaklandık" dedi. Konsantrasyonlarını bozmamaları gerektiğini ifade eden Buruk, şöyle devam etti:Malmo maçı sonrası 1 gün izin yapan Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Cezalı Metehan'dan yoksun olacak sarı-kırmızılı takımda sakat oyuncular takıma dönmeye başladı. Kaan Ayhan ve Jakobs Trabzonspor'a karşı hazır olacak.