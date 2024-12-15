Özbek: İstanbul’dan ev al Osimhen: İki de bedava olsun!

Galatasaray yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları İstanbul'daki bir etkinlikte bir araya geldi. Aslan'da kiralık forma giyen Victor Osimhen
ile sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek arasında samimi diyaloglar organizasyona damgasını vurdu. Özbek, yanına davet ettiği Nijeryalı yıldıza İstanbul'dan ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını söyledi ve "Çok kazanıyorsun, bu yatırımı değerlendir"
diyerek takıldı. Osimhen ise "Kampanyada iki de bedava veriyorlarsa 1 tane alabilirm"
sözleri üzerine, "Ücretsiz yok"
yanıtını aldı. Sarı-kırmızılı oyuncu da bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek şakayla başkana karşılık verdi.
SAHADA CEVAP VERİYORUZ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımdan uzak kalacak bilmiyoruz. Jelert'in yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama kiminle çıkarsak çıkalım, Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız.
Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Biz sadece sahaya odaklandık" dedi. Konsantrasyonlarını bozmamaları gerektiğini ifade eden Buruk, şöyle devam etti: "Hedeflediğimiz konumdayız. Her maç, her rakip zor. Ciddiye alıp, kendimizi dev aynasında görmeden ilerlemeliyiz. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın aynı konsantrasyonla devam ettirmemiz gerekiyor."
ASLAN'DA İZİN BİTTİ SAKATLAR DÖNDÜ
Malmo maçı sonrası 1 gün izin yapan Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Cezalı Metehan'dan yoksun olacak sarı-kırmızılı takımda sakat oyuncular takıma dönmeye başladı. Kaan Ayhan ve Jakobs Trabzonspor'a karşı hazır olacak. Sakatlıklarını büyük ölçüde atlatan Osimhen ile Barış Alper'in Trabzon maçı kadrosuna yazılması bekleniyor. Son karar teknik direktör Okan Buruk'un.