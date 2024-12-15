Sergen Yalçın’la yeniden görüşeceğim

Beşiktaş Başkanıkongre süreciiçin önemli açıklamalaryaptı. TV100'de konuşan Yücelşunları söyledi: "Beşiktaş'a hizmetetmekten asla pişmanlık duymuyorumama hayal kırıklığım, kırgınlığımvar.Yapmak istediğim,yönetimi gençleştirmek ve kulübü kalifiyeelemanlarla donatmak, onlara yetki vermek.Göreve geldiğimizden itibaren tüm finansmanıbirinci kişi ve tek kişi olarak ben sağladım. 15Ocak'a kadar borçsuzluk yazısı gerekiyor.En büyük vaadim, bu gemiyi güvenli birşekilde limana yanaştırmak.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak 2025'te Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda yapacakları maça Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in inisiyatifi ile taraftarlarının alınmama kararı verilmesine tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar'ın yaptığı açıklamada,denildi. Ayrıca, "Twente Kulübü ve UEFA konuyla ilgili rahatsızlıklarını hem kendilerine hem de Bleker'e iletti. Buna rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir" ifadeleri kullanıldı.