Sergen Yalçın’la yeniden görüşeceğim

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel,
kongre süreci
için önemli açıklamalar
yaptı. TV100'de konuşan Yücel
şunları söyledi: "Beşiktaş'a hizmet
etmekten asla pişmanlık duymuyorum
ama hayal kırıklığım, kırgınlığım
var. Hasan Arat'a da kırgınlığım var... İstifa süreci çok ani oldu. Serdal Adalı ile bakış açımız 180 derece farklı.
Yapmak istediğim,
yönetimi gençleştirmek ve kulübü kalifiye
elemanlarla donatmak, onlara yetki vermek.
Göreve geldiğimizden itibaren tüm finansmanı
birinci kişi ve tek kişi olarak ben sağladım. 15
Ocak'a kadar borçsuzluk yazısı gerekiyor. Toplam 115 milyon Euro gibi bir ödeme gerçekleşecek. Mayısa kadar ise 50 milyon Euro ödenmesi gerekiyor.
En büyük vaadim, bu gemiyi güvenli bir
şekilde limana yanaştırmak. Bunun da yolu 50 milyon Euro'dan geçiyor. Serdal Adalı'ya da çağrıda bulunuyorum, seçildiğimiz gün ben bunu kasaya koyarım. Hoca için masaya ilk oturacağım kişi Sergen Hoca olacaktır. Sene başında da Sergen Yalçın'ı istedim ama yönetimdeki bazı arkadaşlar karşı çıkmıştı."
AYRIMCI KARARI KABUL ETMİYORUZ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak 2025'te Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda yapacakları maça Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in inisiyatifi ile taraftarlarının alınmama kararı verilmesine tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. Tüm çağrılara kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır"
denildi. Ayrıca, "Twente Kulübü ve UEFA konuyla ilgili rahatsızlıklarını hem kendilerine hem de Bleker'e iletti. Buna rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir" ifadeleri kullanıldı.