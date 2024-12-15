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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Sergen Yalçın’la yeniden görüşeceğim

Sergen Yalçın’la yeniden görüşeceğim
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, kongre süreci için önemli açıklamalar yaptı. TV100'de konuşan Yücel şunları söyledi: "Beşiktaş'a hizmet etmekten asla pişmanlık duymuyorum ama hayal kırıklığım, kırgınlığım var. Hasan Arat'a da kırgınlığım var... İstifa süreci çok ani oldu. Serdal Adalı ile bakış açımız 180 derece farklı. Yapmak istediğim, yönetimi gençleştirmek ve kulübü kalifiye elemanlarla donatmak, onlara yetki vermek. Göreve geldiğimizden itibaren tüm finansmanı birinci kişi ve tek kişi olarak ben sağladım. 15 Ocak'a kadar borçsuzluk yazısı gerekiyor. Toplam 115 milyon Euro gibi bir ödeme gerçekleşecek. Mayısa kadar ise 50 milyon Euro ödenmesi gerekiyor. En büyük vaadim, bu gemiyi güvenli bir şekilde limana yanaştırmak. Bunun da yolu 50 milyon Euro'dan geçiyor. Serdal Adalı'ya da çağrıda bulunuyorum, seçildiğimiz gün ben bunu kasaya koyarım. Hoca için masaya ilk oturacağım kişi Sergen Hoca olacaktır. Sene başında da Sergen Yalçın'ı istedim ama yönetimdeki bazı arkadaşlar karşı çıkmıştı."

AYRIMCI KARARI KABUL ETMİYORUZ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak 2025'te Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda yapacakları maça Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in inisiyatifi ile taraftarlarının alınmama kararı verilmesine tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. Tüm çağrılara kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır" denildi. Ayrıca, "Twente Kulübü ve UEFA konuyla ilgili rahatsızlıklarını hem kendilerine hem de Bleker'e iletti. Buna rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Sergen Yalçın’la yeniden görüşeceğim
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