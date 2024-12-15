Talisca için dev takas

F.Bahçe'nin, uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. İtalyan basınından Todofichajes'te yer alan haberde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı yıldızın, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atabileceği belirtildi.Ayrıca 30 yaşındaki yetenekli futbolcunun uzun süredir sarılacivertli ekibin hedefinde olduğu ve bu hedefin gerçekleşmeye yaklaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamadaifadesini kullanmıştı.