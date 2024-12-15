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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Talisca için dev takas

Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu Brezilyalı yıldıza karşılık S.Arabistan kulübü Al Nassr’ın, En-Nesyri’yi istediği belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü vurgulandı

Talisca için dev takas
F.Bahçe'nin, uzun süredir uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. İtalyan basınından Todofichajes'te yer alan haberde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı yıldızın, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atabileceği belirtildi. Haberde, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın, kadrosunda görmek istediği Youssef En-Nesyri ile Talisca'nın takas edilebileceği iddia edildi. Ayrıca 30 yaşındaki yetenekli futbolcunun uzun süredir sarılacivertli ekibin hedefinde olduğu ve bu hedefin gerçekleşmeye yaklaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada "Bu transfer için çok stratejik davranıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor ama biten net bir şey" ifadesini kullanmıştı.

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Talisca için dev takas
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