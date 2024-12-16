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Giriş Tarihi: 16.12.2024 21:25

Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Erdoğan için perşembe günü imza töreni düzenlenecek.

İHA
Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi!

Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan'a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

İMZA TÖRENİ PERŞEMBE

Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü, Sivas 4 Eylül Stadyumunda imza töreni düzenlenecek. Ömert Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı.

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Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
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