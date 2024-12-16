TFF’den Adana Demirsporlu Maestro’ya başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili resmi internet sitesinden mesaj yayımlayarak, futbolcunun acısını paylaştı. Yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.