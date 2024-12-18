Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan dikkat çeken derbi istatistiği!

G.Saray, yoluna son sürat devam ederken geçen sezonki rekorlar bu sezon da sürüyor.

102 puan ve 17 haftalık galibiyet serisiyle geçen sezon Süper Lig'de rekorlara imza atan Galatasaray, ilk 15 maçlar dikkate alındığında en iyi başlangıcına imza attı.

YÜZDE 73'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı, Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.

F.BAHÇE, BÜYÜK MAÇLARDA 20 PUAN ALDI

Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı, ezeli rakiplerine 30 gol atarken kalesinde 13 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.