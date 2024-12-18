Szymanski’ye İtalya’dan talip!

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği ve geçen sezon kaydettiği 13 gol, 19 asistle Süper Lig'e damgasını vuran Szymanski'ye sürpriz bir talip çıktı.

Geçen sezonki performansından uzak kalan Szymanski yine de sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun en güvendiği isimler arasında alıyor.

SÜRPRİZ TALİP

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, yaklaşan transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski'yi radarına aldı.

AVRUPA MAÇINDA TAKİP ETTİLER

İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Polonyalı yıldızı Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta tribünden takip ettiği belirtildi.

MOURINHO'NUN KARARI

Her ne kadar Fiorentina resmi girişimlere başlamamış olsa da Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Szymanski'nin Ocak transfer döneminde ayrılmasına karşı çıktığı aktarıldı.