Tadic’in inanılmaz istikrarı: 81 maçlık seri!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, istikrarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Sırp futbolcu, sarı lacivertli formayla 81 maçta forma giydi. Tadic, geçen sezon yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında süre almadı. Bu süre zarfında tecrübeli futbolcunun sakatlanmaması ya da ceza almaması dikkat çekti.

81 maçın 73'ünde 11'de olan Tadic, 6 bin 346 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe kariyerinde 24 gol atan deneyimli oyuncu, 25 kez de asist yaptı.

Tecrübeli isim, bu sezon takımına 112 dakikada bir skor katkısı verdi. 8 kez fileleri havalandıran Tadic, 9 kere de arkadaşlarına gol pası verdi. Ligde maç başına 2, 9 kilit pas atan 36 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en önemli isimlerinin başında geliyor.

Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yeni sözleşme için tarafların masaya oturup oturmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.