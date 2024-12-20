Başakşehir havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, kupanın bu sezonki en büyük sürprizine imza atıp Süper Lig lideriDevre arasında Robinho ve Demba Ba gibi iki yıldızı alan Başakşehir, mücadeleye yedeklerle çıktı. Yusuf Abdioğlu'nun 12. dakikadaki golüne konuk ekip Milos Jojic'le 19'da yanıt verdi. İlk maçtan 1-0'lık avantajı olan Başakşehir'in rahatladığı düşünülse de 25'te Mirkan Aydın, 44'te ise Selim Ilgaz, Hatay'ı devreye 3-1'lik skorla götürdü. İkinci yarının büyük bölümünde kaleyi bile yoklayamayan Başakşehir ağlarını 65'te bir kez daha Mirkan sarstı. İlhan Palut'un öğrencileri bu üstünlüğü son ana kadar korudu.Süper Lig'de 18 haftada 10 gol yemiş, yakın tarihin en iyi savunma takımı Başakşehir'in turu ciddiye alsa 4 gol yemeyeceğini öngörmek zor değil... Hatayspor çok iyi futbol oynadı ancak gardını indirmiş Başakşehir'in eleştiriyi hak ettiği de ortada. Geçen sezonki şampiyonluğunu kaçırma nedeni olarak "Şampiyonlar Ligi elemesi için rotasyon yapıp Karabük'e yenilmek" olarak gören Başakşehir'in o günden bu yana "tek hedef, tek kulvar" anlayışıyla hem kupa hem de Avrupa maçlarına farklı bir mantaliteyle çıkması artık farklı boyutlara ulaştı. Fenerbahçe ya da Galatasaray kupadan şu şekilde elense olacakları düşünemiyorum. Tek kulvarcı bu anlayışla takdir ve sempati görmeyi bekleyenler hayal kırıklığına uğrar.