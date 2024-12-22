İlhan Palut: "Daha çok mücadele eden kazandı"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-0 mağlup oldukları Göztepe müsabakasından sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, dönen topların önemli olduğu ve bunları almaları gereken bir müsabaka oynadıklarını kaydetti.

Göztepe'nin ilk yarıda bu topları kazandığını aktaran Palut, "Temaslı bir oyun bekliyorduk ve bu oyuna direnç göstermemiz gerekiyordu. Birçok yerde topu aldığımızdan saniyeler sonra top kayıpları gerçekleştirdik." dedi.

"DAHA ÇOK MÜCADELE EDEN TAKIM KAZANDI"

Müsabakada kendileri adına tek kabul edilebilir periyodun ikinci yarıda ikinci golü yedikleri ana kadarki bölüm olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada da katı ve kalabalık savunma karşısında pozisyon üretme kararlılığı içerisinde olamadık. Toplamda baktığımız zaman bunu söylemeyi istemiyorum ama bugün daha çok isteyen, daha çok mücadele eden takım kazandı. Biz maalesef buna istediğimiz karşılığı veremedik ve bugün buradan hiçbir şey alamayarak dönüyoruz. Göztepe'yi kutlarım, bizim de önce bir istikrar konusunda kendimize gelmemiz lazım. Bir maç çok iyi, bir maç kötü. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Çalışmamız ve bu hataları en aza indirmemiz lazım."