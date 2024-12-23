2024’ün kralı!

Kayseri'den 3 puanla dönen Cimbom, 2024 yılında dış sahada ulaşılması zor bir seri yakaladı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2024'te 17 deplasman maçında hiç yenilmedi. G.Saray bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Okan Buruk yönetimindeki takım, 1986 ve 1999'un ardından üçüncü kez bir yılı deplasmanda yenilmeden kapattı.Bu sezon yerel lig ve Avrupa'da 22 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk'un ekibi bu alanda tek takım olmaya devam ediyor.