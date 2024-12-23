2024’ün kralı!

Kayseri'den 3 puanla dönen Cimbom, 2024 yılında dış sahada ulaşılması zor bir seri yakaladı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2024'te 17 deplasman maçında hiç yenilmedi. G.Saray bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Okan Buruk yönetimindeki takım, 1986 ve 1999'un ardından üçüncü kez bir yılı deplasmanda yenilmeden kapattı. Ayrıca G.Saray (1960) ve F.Bahçe (2023) sonrasında bir kez daha bir takvim yılı içinde bir takım, deplasmanda 16 kez kazandı. Aslan toplamda ise 2024 yılında ligde 33 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 1 yenilgi gördü.
AVRUPA'DA TEK!
Bu sezon yerel lig ve Avrupa'da 22 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk'un ekibi bu alanda tek takım olmaya devam ediyor.