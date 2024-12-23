Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın!

29 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı seçimi kimin kazanacağı merak edilirken,İki başkan adayının da ortak görüşü öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmek ve birlikte yola çıkmak. AncakYalçın'ın ara dönemde gelmeyi çok istemeyeceği düşüncesi hakimdi ancak son durum böyle değil. Sergen Yalçın, ocak ayında takımın başına geçmeye hazır. Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda nasıl bir ortamda çalışacağı, takımın durumu, Ümraniye'deki sorunlar, takımın performansı, oyuncuların durumu gibi konularda ekip arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmelere başladı ve buna göre çalışmalarını yapıyor.Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Felix Uduokhai ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Yücel, "Felix Uduokhai ile bir konuda kriz çıkarttım. Kendilerine bir mail grubu kurmuşlardı. Avrupa Ligi'ne kalınması halinde bonus vermişler ama listeye yazılamamıştı. Gruplara kalacağımız maçlarda oynamayacaktı.Kaan Şakul, bana sen bu kontrat işlerine karışmazdın şimdi neden karışıyorsun?" dedi.Beşiktaş'ınbir diğer başkan adayı Serdal Adalı, seçimi kazanması halinde takım için gereken takviyeleri yapacaklarını söyledi. Adalı, "Futbol şubesi için gereken somut adımları atmaya başlıyoruz. Önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaşımızın kasasından 1 kuruş harcatmayacağız.Ayrıca Alman bir scouting şefinin, bugün Adalı ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.